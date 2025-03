Sept à huit du 9 mars 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 9 mars 2025, sommaire et reportages





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 2 mars 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Confrontés à la délinquance et à l’emprise des trafiquants, des habitants se retrouvent pris au piège. Entre alarmes, vidéosurveillance et autres dispositifs, comment les villes et les particuliers s’organisent-ils pour se protéger ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Découvrez comment les Restos du Cœur se mobilisent pour soutenir les jeunes travailleurs et les mères isolées.

🔵 À Dunkerque, une fête effervescente portée par les stars du carnaval.

🔵 Leïla Bekhti à l’honneur dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Pour la première fois, elle se confie sur son chemin vers la maternité.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 9 mars 2025.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1