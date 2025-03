Un Si Grand Soleil du 12 mars : Noura cache un lourd secret (résumé épisode 1596 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1595 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 12 mars 2025.





Becker raccroche avec Elise, il est ravi que Pablo ait été arrêté. Janet est choqué qu’il se réjouisse, c’est juste un ado. Elle pense qu’il est juste satisfait car c’est le fils de Hugo et qu’il n’a jamais apprécié son gendre. Becker reconnait qu’il pense que ce n’est pas le type idéal pour sa fille. Janet lui dit de ne surtout pas s’en mêler.

Au commissariat, Hugo voit Pablo passer avec les menottes… Pendant ce temps là chez Noura, sa mère cherche de la confiture. Elle lui propose une tartine mais Noura refuse, elle dit qu’elle va au lycée et qu’elle n’a pas faim. Stéphanie lui donne de quoi acheter un pain au chocolat sur le chemin. Elle va rentrer tard, elle lui dit de ne pas l’attendre pour dîner.



Hugo appelle Florent pour lui demander un service : défendre un mineur de 16 ans qui vient d’être arrêté. Florent est débordé mais Hugo lui précise qu’il s’agit de son fils. Il accepte de s’en occuper et lui demande de le briefer.

Au lycée, Noura se fait une injection dans le ventre dans les toilettes ! Charlotte lui dit de se dépêcher, Noura ressort mais elle ne se sent pas bien. Charlotte voit le sachet de médicaments dans son sac, Noura dit que c’est juste une crème. Charlotte veut l’emmener à l’infirmerie mais elle refuse… Mais plus tard, elle se sent encore mal. Achille et Charlotte s’inquiètent, Sabine intervient et l’emmène à l’infirmerie. Elle refuse mais Sabine ne lui laisse pas le choix.

Au commissariat, Caroline découvre que Pablo a cambriolé chez son père. Elle lui dit de parler mais Pablo est odieux. Il lui parle mal, elle pleure. Florent les rejoint. Il rassure la mère de Pablo, elle n’aura rien à payer. Il dit être un ami de son père, Pablo n’apprécie pas et insulte Hugo. Florent l’encourage à le laisser le défendre, d’autant que la femme qu’il a bousculé est la fille du commissaire !

Face à Claire, Noura minimise mais elle a encore une tension basse. Elle pense qu’il faut qu’elle consulte son médecin.

Yann fait le point avec Becker, ils n’ont pas grand chose à part leurs adn sur les lieux des cambriolages. Becker lui met la pression pour qu’il fasse avouer les ados. Il menace de lui retirer l’enquête. Pendant ce temps là, Elise interroge Noa. Il nie les cambriolages et ne savait pas que c’était chez le père de Pablo.

Sabine confie son inquiétude à Claire. Elle explique que Noura vit seule avec sa mère et elle demande très souvent à aller aux toilettes. Elles pensent à la drogue ou un trouble alimentaire.

Yann parle à Hugo, il avoue qu’avoir vu son fils menotté lui a mis un coup. La dernière fois qu’il l’a vu, il était bébé ! Il veut lui parler, Yann dit qu’il ne peut pas lui demander ça. Hugo comprend.

