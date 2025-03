Zone Interdite du 9 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 9 mars 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Malades dangereux : comment empêcher la folie de tourner au drame ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 9 mars « Malades dangereux : comment empêcher la folie de tourner au drame ? »

Cela pourrait être un voisin, un proche ou même un inconnu croisé dans la rue. En France, on estime à trois millions le nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères. Et lorsqu’un drame survient, l’affaire fait la Une, accompagnée de la même question : aurait-il pu être évité ? Car nombre de ces patients étaient suivis en psychiatrie avant de passer à l’acte. Pourquoi leur prise en charge n’a-t-elle pas suffi ? Comment ont-ils pu se retrouver livrés à eux-mêmes, parfois sans soins ?

Pour répondre à ces questions, « Zone Interdite » a plongé au cœur du système psychiatrique français et de ses défaillances. Grâce à une autorisation exceptionnelle, nous avons pu pénétrer dans les unités fermées de l’hôpital psychiatrique de Montfavet, l’un des plus grands de France. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien des soignants et des patients, dont certains ont accepté de témoigner à visage découvert. Avec eux, nous avons tenté de comprendre comment une lente descente aux enfers peut mener au fait divers.



À Montfavet, l’UMD (Unité pour Malades Difficiles) accueille les patients les plus dangereux, parfois au passé criminel. Dans ce service ultra-sécurisé, des infirmiers comme Patrick ou Axel s’efforcent de leur offrir un espoir de réinsertion. Mais avant d’atterrir à l’UMD, beaucoup ont suivi un parcours chaotique, marqué par des crises successives. Ces épisodes sont souvent traités en urgence, comme dans l’unité psychiatrique attenante, où Christelle et ses collègues tentent de stabiliser les patients avant leur sortie, généralement après une trentaine de jours.

Pour les soignants, l’inquiétude demeure : que deviennent ces malades une fois sortis de l’hôpital ? Alexandre, 25 ans, s’apprête à retrouver la liberté tout en niant sa maladie. William, atteint de schizophrénie, a tout perdu—papiers, argent, famille—et se retrouve seul face à la rue. Nous l’avons suivi après sa sortie, tentant de survivre dans un système défaillant.

Car la psychiatrie française traverse une crise sans précédent, souffrant d’un manque alarmant de moyens et de personnel. Une situation dramatique qui peut conduire à des tragédies, comme celle vécue par les parents de Bastien. Ce jeune homme schizophrène sombrait peu à peu, tandis que ses parents multipliaient les appels à l’aide pour obtenir une prise en charge. Faute de place, il n’a jamais pu être admis en service psychiatrique. Jusqu’au jour où, en pleine crise, il a tenté d’assassiner son père à coups de couteau.