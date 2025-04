50mn Inside du 5 avril 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 5 avril 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 5 avril 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎢 L’événement – La foire du trône

Le coup d’envoi de la foire du trône, comment fait-elle pour rester la plus grande fête foraine d’Europe ?⁣

💃 En coulisses – Cabaret légendaire : le nouveau défi de Kamel Ouali⁣

Le Paradis Latin relance sa revue mythique avec une toute nouvelle troupe dirigée par Kamel Ouali. A quels défis a-t-il du faire face pour réinventer le plus ancien cabaret parisien ?



Publicité





🤣 Le portrait – Gad Elmaleh⁣

Rencontre avec Gad Elmaleh, qui se confie.

🎬 Story – Brice de Nice fête ses 20 ans

Comment ce pari fou de Jean Dujardin est-il devenu un film culte ?

50mn Inside du 5 avril 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document / Voyage mystère : vacances de rêve ou pari risqué ? ⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.