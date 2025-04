Echappées Belles du 19 avril : direction le Vietnam ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 19 avril 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Vietnam, le voyage d’une vie », suivi de la rediffusion « Californie, un rêve américain ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 19 avril 2025, à 21h – « Vietnam, le voyage d’une vie » (inédit)

Bienvenue au Vietnam, un pays captivant où traditions ancestrales et modernité cohabitent en parfaite harmonie. Bordé par la mer d’Orient et partageant ses frontières avec la Chine, le Laos et le Cambodge, il déploie plus de 3 260 kilomètres de littoral.

À travers des rencontres avec des artisans, des agriculteurs des rizières en terrasses, des chefs cuisiniers gardiens de savoir-faire traditionnels, ainsi que de jeunes entrepreneurs et artistes bâtissant le Vietnam de demain, Jérôme Pitorin cherche à comprendre comment ce pays, marqué par son passé colonial et ses conflits, a su renaître et devenir l’une des économies les plus dynamiques d’Asie, tout en préservant son identité culturelle forte.

Le voyage promet une immersion unique, de Hoi An à Hanoï, en passant par les montagnes sculptées de rizières et la majestueuse baie de Lan Ha, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent l’âme vibrante du Vietnam.

Echappées Belles du 15 mars à 22h30 – « Californie, un rêve américain » (rediffusion)

Bordée par l’océan Pacifique, la Californie incarne tout le charme d’un « bout du monde », mêlant vastes espaces sauvages et zones urbaines denses. Bien loin des clichés, cet État se révèle être un véritable kaléidoscope de paysages, où mer, montagnes et déserts côtoient les grandes villes. Depuis la Ruée vers l’or au milieu du XIXᵉ siècle, la Californie attire des vagues d’immigrants, portés par le rêve d’une vie meilleure. Ce sont eux qui ont successivement façonné l’agriculture, l’industrie pétrolière, le cinéma, l’aéronautique et l’informatique. Aujourd’hui, qui sont ces nouveaux rêveurs et comment vivent-ils ? C’est à Venice Beach, sur les rives du Pacifique, que Sophie Jovillard entame son voyage.



Publicité





Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 15 mars dès 21h sur France 5