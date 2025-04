Les 12 coups de midi du 13 avril : Emilien ne brille pas face à la nouvelle étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 avril 2025, 563ème victoire d’Emilien – Emilien n’a pas brillé ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché sa 20ème étoile mystérieuse hier, il a buté sur deux questions du Coup de Maître aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 13 avril, Emilien face à une nouvelle étoile mystérieuse

Résultat, Emilien a remporté seulement 200 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte totalise ainsi 2.259.077 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, pas grand chose pour l’instant. On voit simplement un ciel et des nuages !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+