Roland Garros : Monfils, Wawrinka et Svitolina au programme ce lundi 25 mai 2026

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Ce lundi 25 mai 2026, la deuxième journée de Roland-Garros s’annonce palpitante avec l’entrée en lice de plusieurs têtes d’affiche du tennis mondial et une forte présence française sur les courts.





Après la belle victoire de Novak Djokovic face au français Mpetshi Perricard hier soir sur la terre battue parisienne, ce lundi marque l’entrée en lice de Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Iga Swiatek ou encore Elina Svitolina.







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🏆 Têtes de série en action



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🎾 Iga Swiatek – Emerson Jones : Philippe-Chatrier, à 12h

🎾 Elena Rybakina – Veronika Erjavec : Philippe-Chatrier, 2e rotation

🎾 Elina Svitolina – Anna Bondar : Suzanne-Lenglen, 2e rotation

🎾 Ben Shelton – Daniel Merida Aguilar : Suzanne-Lenglen, 4e rotation

🎾 Stan Wawrinka – Jesper De Jong : Simonne-Mathieu, 2e rotation

🎾 Casper Ruud – Roman Safiullin : Simonne-Mathieu, 3e rotation

🎾 Rafael Jodar – Aleksandar Kovacevic, court n°12, 2e rotation

🇫🇷 Les Français à suivre

🎾 Arthur Rinderknech – Jurij Rodionov : Suzanne-Lenglen, à 11h

🎾 Luca Van Assche – Patrick Kypson, court n°8, 11h

🎾 Ugo Humbert – Adrian Mannarino : Philippe-Chatrier, 3e rotation

🎾 Terence Atmane – Thanasi Kokkinakis, court n°6, 2e rotation

🎾 Gaël Monfils – Hugo Gaston : Philippe-Chatrier, night session à 20h15

📺 Où suivre les matchs ?

Les rencontres sont diffusées en direct sur France.TV. Les sessions diurnes débutent à 11h sur la plupart des courts, et à 12h sur le court Philippe-Chatrier. La session nocturne commence à 20h15 et sera diffusée en exclusivité sur Prime Vidéo.

Programme complet du jour à retrouver sur le site officiel de Roland Garros.