Plus Belle La Vie du 30 avril 2025 : Steve manipulé, Hector ment (résumé + extrait vidéo épisode 322 en avance)

Plus belle la vie du 30 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 322 de PBLV – Hector va réapparaitre aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Samuel va mal…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 avril 2025 – résumé de l’épisode 322

Steve est au Mistral avec son père, Sébastien. Ce dernier lui déconseille de prendre un croissant, le jugeant trop gras et sucré. Steve s’interroge sur le retour inattendu de ses mères, mais à sa grande surprise, Sébastien prend leur défense, affirmant qu’il leur doit d’avoir un fils aussi formidable. Touché, Steve lui confie qu’il est content qu’il soit là.

Plus tard, Steve confronte ses mères dans leur camping-car. Il leur reproche d’être venues sans le prévenir, mais elles insistent : avec Sébastien de retour, il fallait qu’elles lui révèlent la vérité. Elles s’excusent de lui avoir menti sur ses origines. Lorsqu’il mentionne son quotidien sportif avec Sébastien, elles lui demandent sèchement d’arrêter d’en parler. Steve prend mal cette réaction. Elles accusent Sébastien d’avoir menti à son sujet et demandent à Steve d’écouter leur version.



Elles expliquent qu’à l’époque, la PMA n’était pas autorisée pour les couples de femmes. Elles ont donc eu recours à un donneur, Sébastien, ami de l’une d’elles. Il devait rester simple géniteur, mais s’est révélé instable, allant jusqu’à utiliser Steve pour obtenir un logement, avant de disparaître du jour au lendemain. Steve est choqué : Sébastien lui a raconté une tout autre histoire. Il commence à douter. Ses mères révèlent qu’il a reconnu Steve en paternité, en secret, il y a deux mois.

De son côté, Sébastien retrouve Steve, affirmant que ses mères ont menti. Steve l’interroge sur la reconnaissance de paternité. Sébastien explique qu’il voulait que Steve hérite de tout, au cas où il lui arriverait quelque chose. Steve reste prudent et lui demande pourquoi il revient maintenant. Sébastien reconnaît avoir été égoïste, mais dit qu’il ne voulait pas passer à côté de leur relation. Il est heureux qu’ils se soient retrouvés.

Enfin, Steve retrouve ses mères, qui lui demandent s’il les croit. Mais il prend la défense de Sébastien. Il admet qu’un père lui a toujours manqué, et veut désormais qu’il fasse pleinement partie de sa vie.

Pendant ce temps, Hector se réveille aux côtés de Blanche, préoccupée. Il lui rappelle qu’elle peut encore changer d’avis, qu’elle n’a aucune obligation. Mais Blanche insiste : sa maladie ne change rien à ce qu’elle ressent pour lui. Elle souhaite néanmoins qu’il parle à ses enfants de son Alzheimer, persuadée qu’Ulysse et Ophélie voudraient profiter pleinement de lui tant qu’il est encore temps. Hector, lui, préfère éviter le sujet.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche retrouve Luna, inquiète. Elle craint que Blanche ne réalise pas ce que la maladie d’Alzheimer implique. Blanche lui confie qu’elle n’a pas aimé depuis longtemps, et qu’Hector est une personne exceptionnelle. Même si elle sait qu’elle souffrira, elle préfère vivre cet amour que de s’en priver. Elle avoue avoir peur, et être en colère. Luna lui assure qu’elle sera là pour elle, quoi qu’il arrive.

Hector retrouve Ulysse et Ophélie au Mistral. Lorsqu’ils lui demandent où il était, il a un moment de flottement, puis prétend qu’il a trop fait la fête. Il leur annonce qu’il reste à Marseille pour passer du temps avec eux et avec Blanche. Il ajoute que Blanche, son premier amour, sera aussi le dernier. Ophélie trouve la déclaration un peu extrême.

Ulysse et Ophélie annoncent à Vanessa qu’Hector a décidé de rester à Marseille. Mais Ulysse le trouve étrange : il a remarqué plusieurs moments d’absence. Il ne croit pas à son excuse de fête trop arrosée.

Aya, paniquée, confie à Thomas que sa commande ne sera pas livrée : le livreur est bloqué par des manifestations agricoles. Thomas lui suggère de préparer un menu végétarien et demande à Zoé de l’aider. Peu motivée, cette dernière rechigne, mais face au manque d’inspiration d’Aya, elle finit par participer. Aya trouve finalement une idée de menu.

Thomas annonce à Aya que Barbara a adoré les photos de ses plats. Zoé, de son côté, lui fait un compliment sur la façon dont elle l’a coachée, même si elle n’envisage pas une carrière en cuisine.

VIDÉO Plus belle la vie du 30 avril 2025 – extrait vidéo

