Ici tout commence du 30 avril : Vic hospitalisée d’urgence ! (résumé + vidéo épisode 1165 en avance)

Ici tout commence du 30 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1165 – Vic a disparu ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a fait confiance à Doria et elle l’a suivie en forêt, sans son téléphone… Hortense est terrifiée.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 30 avril 2025 – résumé de l’épisode 1165

Enzo et Hortense sont profondément inquiets pour Vic, qui reste introuvable depuis plusieurs heures. Ni sa sœur ni son ancien petit ami n’ont la moindre idée de l’endroit où elle pourrait être. Pire encore, Mehdi arrive avec une mauvaise nouvelle : l’adresse donnée par Doria était un hôtel et elle a rendu sa chambre hier ! Conscients de la menace que représente Doria pour Vic, Enzo et Hortense envisagent sérieusement d’alerter les gendarmes pour abus de faiblesse.

Pendant ce temps là, la mère de Vic et Hortense débarque à l’institut, elle aussi très inquiète pour sa fille. Et en forêt avec Doria, Vic ne se sent pas bien. Elle est très faible alors que Doria l’a fait marcher sans rien avaler… Vic finit par faire un malaise et elle est hospitalisée d’urgence. Doria ose venir à l’hôpital et se heurte à Hortense…



À l’institut, Inès contribue de manière constructive pendant son stage avec Teyssier, tandis que Lionel en fait un peu trop.

Ici tout commence du 30 avril 2025 – extrait vidéo

