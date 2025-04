Plus belle la vie : Laurent Kerusore en deuil, en larmes il annonce une mauvaise nouvelle

Publicité





C’est en larmes que Laurent Kerusore, alias Thomas Marci dans le feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle », a annoncé une mauvaise nouvelle ce samedi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.











Et pour cause, sa petite chienne yorkshire, Denise, qui était au plus mal depuis quelques temps, est décédée ce matin.

« Denis nous a quitté ce matin » a annoncé Laurent Keusore. « Elle m’a quitté ce matin, mon seul réconfort c’est qu’elle est partie dans mes bras. Elle laisse un vide inacceptable. »



On lui souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve.