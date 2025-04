Plus Belle La Vie spoilers : l’opération de Léa, le dilemme de Samuel, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 7 au 11 avril 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 avril 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’opération de Léa.







Alors qu’Idriss et Samuel ont la preuve de la culpabilité de Charles Carteron pour les meurtres de Fanny Caldera et Alix Menton, ils sont en plein dilemme : doivent-ils dire la vérité et l’arrêter alors qu’il est sur le point d’opérer Léa ? Gabriel explique à Samuel que Charles est le seul espoir de survie de Léa… Samuel et Idriss décident alors de le laisser opérer Léa avant de l’arrêter.

Pendant ce temps là, alors qu’elle est rayonnante depuis qu’elle est en couple avec Louis, Barbara doit quitter précipitamment le Mistral !



Quant à Blanche, elle est sous le charme d’Hector. Mais elle décide de prendre ses distances en découvrant qu’il est le beau-frère de Vanessa…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 avril 2025

Lundi 7 avril 2025 (épisode 305) : Idriss et Samuel doivent convaincre Patrick de rouvrir l’enquête grâce à de nouveaux éléments. Au Mistral, les nouveaux amoureux ne sont pas les seuls à se réjouir de leur bonheur. De son côté, Nisma est dépassée par la tâche que lui a confiée Vadim.

Mardi 8 avril 2025 (épisode 306) : Les avancées de l’enquête conduisent les policiers vers un terrible dilemme. Blanche, quant à elle, s’interroge sur sa collaboration avec Hector. Chez les Nebout – Boher, le départ des enfants en vacances approche.

Mercredi 9 avril 2025 (épisode 307) : Un événement important empêche Samuel et Idriss de dire la vérité à Patrick. Les sollicitations d’Eric pour son mariage rendent Thomas nostalgique. Louis, quant à lui, se rend au commissariat pour une étrange convocation.

Jeudi 10 avril 2025 (épisode 308) : Le grand jour est enfin arrivé pour Léa et sa famille. Les policiers du commissariat du Mistral sont également sur le pont. Alors que Vanessa interroge Hector sur ses activités, il lui confie qu’il a enfin trouvé quelqu’un pour faire le récit de ses aventures.

Vendredi 11 avril 2025 (épisode 309) : Un événement inattendu met tous nos policiers en alerte. Une troublante révélation oblige Blanche à prendre ses distances. L’idylle de Louis et Barbara est seulement de courte durée alors que la jeune femme est contrainte de partir.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 7 au 11 avril 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…