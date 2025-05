13h15 le dimanche du 11 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 11 mai 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 11 mai 2025 : le sommaire

Le feuilleton des français saison 11, épisode 4

Ce dimanche à 13h15, un nouvel épisode du Feuilleton des Français vous plonge au cœur du quotidien de celles et ceux qui, chaque jour, luttent pour avancer dans un monde en perpétuel mouvement.



Publicité





Léa et Alexandre, boulangers passionnés, avaient imaginé un cadeau insolite pour Donald Trump : une Maison Blanche en chocolat blanc… mais aujourd’hui, ils hésitent à aller jusqu’au bout. Katya, petite Ukrainienne réfugiée en Bretagne depuis le début du conflit, a maintenant 9 ans. Bien intégrée à sa nouvelle vie, une question demeure : doit-elle retourner en Ukraine ?

À Lille, dans le quartier populaire de Wazemmes, Monique se bat pour maintenir son bar ouvert, véritable institution locale. Mais ses dettes la poussent face au tribunal de commerce : parviendra-t-elle à sauver son établissement ?

Diplomatie, épisode 3 « La France face aux empires »

Le 29 avril dernier, Donald Trump s’est félicité d’avoir mené les 100 premiers jours les plus réussis de l’histoire des États-Unis. Entre triomphe affiché et réalité contestée, le bilan divise. Vu d’Europe, les décisions imprévisibles de la Maison Blanche accentuent les tensions sur un échiquier mondial déjà instable : velléités d’annexion au Groenland et au Canada, tractations directes avec Vladimir Poutine, sans oublier une guerre commerciale qui déstabilise les marchés financiers. Les États-Unis restent-ils encore des partenaires fiables ? Face à ces incertitudes, l’Europe est plus que jamais appelée à définir une direction claire et à réaffirmer ses valeurs fondamentales.