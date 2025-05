13h15 le samedi du 24 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 24 mai 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Pompiers de père en fils ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







S’engager pour sauver des vies, une passion familiale

Pendant que certains profitent de leur temps libre pour se détendre, d’autres choisissent de le consacrer aux autres. C’est le cas de la famille Volpe. Joseph, le grand-père, ancien sapeur-pompier volontaire, a transmis son goût de l’engagement à son fils et à ses petits-fils, eux aussi engagés comme bénévoles au sein de la caserne. En France, près de 200 000 femmes et hommes s’investissent chaque jour comme sapeurs-pompiers volontaires, en plus de leur métier ou de leurs études. Ces bénévoles représentent 80 % des effectifs et sont la pierre angulaire de notre modèle de sécurité civile, assurant un service public de proximité essentiel. Dans de nombreuses familles, cet engagement se transmet naturellement de génération en génération. À Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Volpe sont quatre à avoir rejoint les rangs des pompiers volontaires.



Un héritage fait de dévouement

Tout a commencé avec Joseph, ambulancier de métier, devenu chef de caserne. À 76 ans, bien qu’il ait quitté l’uniforme, il reste très impliqué en présidant l’amicale des anciens sapeurs-pompiers. Son fils Sébastien, qui a passé son enfance dans l’univers de la caserne, a endossé l’uniforme à 16 ans. Aujourd’hui âgé de 52 ans, il est capitaine tout en étant chef d’entreprise. La relève est déjà assurée : Florian, 32 ans, ambulancier comme son grand-père, et Hugo, 14 ans, lycéen et jeune sapeur-pompier en formation, perpétuent à leur tour cette tradition familiale tournée vers les autres.