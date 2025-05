Les 12 coups de midi : date et détails sur l’élimination d’Emilien

Publicité





C’est une page qui s’apprête à se tourner dans l’histoire du jeu « Les 12 coups de midi ». Selon les informations révélées par Clément Garin sur le réseau social X, Émilien, l’actuel Maître de Midi, aurait été éliminé cette semaine lors des tournages de l’émission. Un événement qui devrait être diffusé à l’antenne le dimanche 6 juillet 2025 après plus de 640 participations et près de 2,5 millions d’euros de gains et cadeaux !











Après une série de victoires et des gains inédits dans l’histoire des jeux télévisés français, Émilien verrait ainsi son aventure prendre fin lors de l’épreuve décisive du Coup Fatal. Une élimination qui marquerait la fin d’un impressionnant parcours salué tant par les téléspectateurs que par Jean-Luc Reichmann lui-même.

Depuis son arrivée dans le jeu, Émilien s’est imposé comme l’un des Maîtres de Midi les plus emblématiques de ces dernières années, grâce à sa culture générale impressionnante, sa discrétion et son sang-froid à toute épreuve. Sa longévité dans l’émission lui a permis d’accumuler une cagnotte conséquente et de se hisser au sommet des plus grands champions du programme.

Son départ laissera la place à une succession de nouveaux Maîtres de Midi, relançant la compétition quotidienne du midi sur TF1. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre dès le lundi 7 juillet une nouvelle dynamique dans l’émission, avec peut-être ensuite l’émergence d’un futur grand champion.



