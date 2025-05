Publicité





20h30 le dimanche du 11 mai 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 11 mai 2025 : les invités

L’interview : Amel Bent signe son grand retour avec Minuit une, un album profondément personnel attendu pour le 16 mai. Elle y aborde notamment la charge mentale liée à ses multiples rôles : femme, artiste et mère. Forte de vingt ans de carrière, elle attribue sa longévité à son indépendance acquise très tôt dans l’industrie musicale.

Face à l’écran : Squeezie, figure incontournable de YouTube et idole d’une génération, cumule des millions d’abonnés. Il revient sur sa manière de vivre cette notoriété, la responsabilité qu’elle implique, et évoque sa passion pour la course automobile.



La rencontre : Juliette Armanet. Connue pour l’énergie qu’elle déploie sur scène, elle relève un nouveau défi en s’essayant au cinéma. Elle décroche son premier rôle principal dans Partir un jour, un film signé Amélie Bonnin qui ouvrira le 78e Festival de Cannes le 13 mai.

Le live : Amel Bent interprète Décharge mentale, un extrait de son nouvel album.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV