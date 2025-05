Publicité





66 minutes du 18 mai 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 18 mai 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Chiens : empoisonnements et psychose

Depuis quelques semaines, promener son chien est devenu une source d’angoisse pour de nombreux propriétaires. En cause : la découverte de boulettes de viande et de friandises empoisonnées disséminées dans des parcs et espaces verts à travers le pays. Les chiens sont clairement visés. Plusieurs cas mortels ont été recensés récemment, notamment en Gironde, en Indre-et-Loire ou encore dans les Bouches-du-Rhône, où la mairie d’Allauch tente de sensibiliser les habitants. La SPA, de son côté, a mobilisé une trentaine d’enquêteurs pour faire la lumière sur ces actes malveillants. Qui se cache derrière ces attaques ? Et pourquoi s’en prendre ainsi aux animaux ? Enquête sur une vague d’empoisonnements aussi inquiétante qu’incompréhensible.



🔵 Pratique et tendance, la ruée vers la gourde

Elle est devenue un incontournable du quotidien : la gourde. Prisée par un Français sur deux, elle séduit par son aspect écologique, économique, et son style. Qu’elle soit pailletée, mate, colorée ou de grand format, il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaie. La gourde est aujourd’hui bien plus qu’un simple récipient : c’est un accessoire tendance. Certains modèles, notamment venus des États-Unis et devenus viraux sur les réseaux sociaux, atteignent des sommets de popularité… et de prix. Dans ce marché en plein essor, les marques redoublent de créativité pour se démarquer. Analyse d’un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

🔵 Loisirs indoor : la révolution

Laser game, bowling, trampolines, piscines à balles, expériences immersives ou jeux vidéo… Toutes ces activités sont désormais regroupées dans un même espace. Une formule qui séduit de plus en plus de familles et concurrence sérieusement les cinémas ou les musées. Ces lieux de loisirs en intérieur, souvent de très grande taille, se multiplient partout en France depuis une quinzaine d’années. On peut y passer des heures pour une somme raisonnable, s’y restaurer et surtout, s’y amuser. Derrière ces complexes, des entrepreneurs passionnés, portés par une imagination débordante et un solide flair commercial. Zoom sur cette nouvelle manière de se divertir, en plein boom.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Séoul, la capitale qui fascine les Français

En route pour la Corée du Sud ! Séoul, capitale dynamique et envoûtante, attire de plus en plus de Français. Cette mégalopole de dix millions d’habitants — soit cinq fois la population de Paris — conjugue harmonieusement modernité technologique et héritage traditionnel. Entre gratte-ciels futuristes et maisons hanoks, la ville incarne un fascinant contraste. Environ 2 500 Français y ont élu domicile : restaurateurs, mannequins, entrepreneurs dans l’import-export ou encore spécialistes de la cosmétique coréenne. Partez à la découverte de ces expatriés et plongez dans le quotidien trépidant et le style de vie unique de Séoul.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.