« 9-1-1 » du 20 mai 2025 : vos épisodes inédits de la saison 8 ce soir sur M6

« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 20 mai 2025 – Ce mardi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 8 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.





Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay streaming gratuit sur M6+.







« 9-1-1 » du 20 mai 2025 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 8 – épisode 4 : La chasse aux tigres

Lorsque Hen et Karen semblent enfin pouvoir récupérer leur agrément de famille d’accueil, elles se heurtent à un nouvel obstacle. La 118 se porte au secours d’un cheerleader victime d’un choc sur le terrain.

Saison 8 – épisode 5 : Derrière les masques

Les membres de l’unité 118 travaillent une fois de plus pendant la nuit la plus effrayante de l’année et ne peuvent pas profiter de la fête. Les décorations d’Halloween de Buck sont encore plus terrifiantes qu’il ne l’avait imaginé.



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur M6+