C à vous du 7 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Conclave, Jour-J au Vatican : Les cardinaux réunis à huis clos pour la première journée de vote. On en parle avec Jean-François Colosimo, théologien, directeur général des éditions du Cerf et éditeur du cardinal Jean-Marc Aveline

🔵 Ingérences Russes : un faux témoignage cible Brigitte Macron. Comment se prémunir face à ces attaques qui se multiplient ? On reçoit les journalistes Lorraine Pouponnerie, du 20h de France 2 et Antoine Vitkine, réalisateur du documentaire “La vengeance de Poutine”



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Estéban Salazar, Chef du Château du Theil, en Corrèze

🔵 Dans la Suite de C à vous : Clémentine Célarié pour le livre “Ce feu qui me brûle” disponible le 7 mai aux éditions le Cherche-midi; et Thierry Ardisson pour son livre “L’homme en noir” disponible le 7 mai aux éditions Plon et le retour de “Paris dernière. L’émission spéciale 30 ans” diffusée le vendredi 9 mai à 22h50 sur Paris Première

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 7 mai 2025 à 19h sur France 5.