C Médiatique du 18 mai 2025 : invités et sommaire ce dimanche sur France 5

C Médiatique du 18 mai 2025, invités et sommaire – Ce dimanche midi et comme chaque week-end en direct sur France 5, Mélanie Taravant vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C Médiatique ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 12h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C Médiatique du 18 mai : les invités et le sommaire

Ce sur France 5, C Médiatique, présentée par Mélanie Taravant, propose une émission riche en analyses et en débats autour de l’actualité médiatique.

🔵 Laurent Ruquier, animateur et producteur incontournable, viendra parler du lancement de la nouvelle chaîne T18.



🔵 Laurent Luyat, journaliste sportif apprécié du public, se prépare à l’édition 2025 de Roland Garros, qui débutera dans une semaine. Il évoquera aussi le nouveau jeu d’aventure à venir sur France 2, « Le Pacte ».

🔵 Stéphane Bern, spécialiste de l’histoire et des grands événements culturels, interviendra pour évoquer la défaite de Louane à l’Eurovision 2025, un sujet qui suscite de vives réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il analysera les raisons de cet échec et la place de la France dans ce concours souvent controversé.

Un plateau passionnant pour décrypter comment les médias traitent ces grands moments de l’actualité culturelle et sportive.

Extrait vidéo

🗣 @bernstephane réagit pour la première fois à la 7e place de @louane à #Eurovision2025 pour #Cmédiatique⁰

"Louane s'est enfermée dans sa bulle. […] Sa première réaction a été de se faire couper les cheveux pour changer de vie, c'est une page qui se tourne." pic.twitter.com/haBnuUNks5 — CMédiatique (@cmediatique) May 18, 2025

