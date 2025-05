Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « 50 ans de mal-être… et enfin le premier jour de leur vie ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2025 à 13h55 « 50 ans de mal-être… et enfin le premier jour de leur vie ! » (inédit)

Pendant près de 50 ans, Vanessa a vécu dans le mensonge. Assignée homme à la naissance, elle s’est toujours sentie femme au plus profond d’elle-même. Conformément aux attentes de la société, elle a longtemps dissimulé sa véritable identité, se mariant et fondant une famille. Ce n’est qu’il y a trois ans qu’elle a trouvé la force de tout recommencer et de révéler sa vérité à son ex-femme — qui l’a soutenue sans faille — ainsi qu’à sa famille, qui lui est restée fidèle.

Et à 15h05 : « Elles sont plus âgées que leur compagnon, mais l’amour a tout emporté ! » (rediffusion)

Dans ce nouvel épisode, Faustine Bollaert accueille des invitées qui partagent une particularité : elles sont plus âgées que leurs compagnons. Mais face à l’amour, rien n’a résisté ! En couple, elles viennent raconter leur parcours : la rencontre, la réaction de leurs proches, le regard parfois critique de la société… Fiona et Richard, Karine et Maxime, Gaëlle et Jodan livrent leurs confidences.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.