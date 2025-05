Demain Nous Appartient du 14 mai : Charles a été enlevé, Damien fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 1943 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 14 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1943 de DNA – La famille Julliard est dans la tourmente dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après l'agression de Philippine, c'est Charles qui a été enlevé !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 14 mai 2025 – résumé de l’épisode 1943

Inquiètes à en perdre le sommeil, Philippine et Valentine se rendent au commissariat pour déclarer la disparition de Charles. Le jeune homme reste introuvable depuis plusieurs heures, sans le moindre signe de vie. Sa mère et sa compagne redoutent le pire… Mais en raison du passé trouble de Charles, les forces de l’ordre peinent à prendre cette disparition au sérieux. Désespérée, Philippine implore son second fils, Damien, d’intervenir.

Et plus tard, Damien décide de borner le téléphone de son frère, hors procédure. Sur place, Roxane et Damien retrouvent le téléphone de Damien brisé au bord d’une route… Ils comprennent qu’il s’agit bien d’une disparition inquiétante et la police ouvre une enquête. Karim et Michaël retrouvent une camionnette abandonnée… A l’intérieur : du sang et le bracelet de Charles !



De leur côté, Aurore et William peinent à passer un moment en tête à tête alors que Nordine annonce ses fiançailles à Martin. Quant à Marine, elle tente de recoller les morceaux avec Fred.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 mai – extrait de l’épisode

