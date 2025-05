Enquête Exclusive du 11 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 11 mai 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'une rediffusion avec pour thème « Homejacking : la nouvelle menace ».





Enquête Exclusive du 11 mai 2025 : votre émission en résumé

La psychose gagne du terrain en France : le homejacking inquiète de plus en plus. Ces cambriolages violents, commis alors que les occupants sont présents, connaissent une forte hausse. En 2023, plus de 500 plaintes ont été enregistrées, soit une augmentation de 8 % en un an. Le phénomène a récemment fait la une après plusieurs braquages de célébrités, notamment des footballeurs ou influenceuses, ciblés après avoir partagé leur quotidien sur les réseaux sociaux. Mais derrière ces faits médiatisés, les victimes sont le plus souvent des particuliers : commerçants, retraités ou chefs d’entreprise, choqués par la brutalité de leurs agresseurs.

Pendant plusieurs mois, nos équipes ont enquêté sur cette nouvelle forme de délinquance. Certains malfaiteurs ont accepté de dévoiler leurs méthodes : armés, jeunes – parfois même mineurs –, ils sont recrutés sur les réseaux sociaux par des commanditaires aguerris. En échange de quelques milliers d’euros, ils n’hésitent pas à risquer de lourdes peines de prison. Avant de passer à l’acte, ils espionnent leurs cibles : pose de traceurs GPS sur les voitures, informations transmises par des complices artisans, ou encore codes d’immeubles achetés sur le dark web. Déguisés en livreurs ou se faisant passer pour des voisins, ils pénètrent au domicile pour y semer la peur.



Ces nouvelles équipes de homejackers sont dans le viseur de la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Nous avons suivi ses enquêteurs sur la piste de plusieurs gangs spécialisés dans les braquages de stars.

Alors, comment se prémunir de ces intrusions ? Enquête sur les méthodes de repérage, les imprudences à éviter, et les moyens de se protéger face à la montée inquiétante du homejacking.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.