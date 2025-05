Envoyé Spécial du 22 mai : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 22 mai 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 22 mai 2025 : les reportages

Faut-il avoir peur des cryptomonnaies ?

Des chiffres vertigineux. En décembre 2024, le bitcoin a atteint un sommet historique de 100 000 euros, soit une hausse de 120 % en un an. De son côté, l’ethereum – deuxième cryptomonnaie la plus échangée au monde – a progressé de 70 % sur la même période. Ce bond spectaculaire a été favorisé par la réélection de Donald Trump, qui s’est autoproclamé « président pro-crypto ».

La « crypto-mania » gagne également du terrain en France : près d’un Français sur dix a investi dans les actifs numériques l’année dernière. Très instables, ces monnaies peuvent fluctuer fortement en quelques minutes, attirant aussi bien les jeunes investisseurs que les épargnants en quête d’alternatives aux placements classiques. Certaines villes, comme Cannes (Alpes-Maritimes) ou Talence (Gironde), encouragent même les commerçants à adopter ce nouveau moyen de paiement. Pour les uns, il s’agit d’une véritable révolution financière ; pour les autres, d’une bulle prête à éclater. Mais comment fonctionnent réellement ces technologies ?

« Envoyé spécial » est allé à la rencontre de ceux qui, en France ou ailleurs – d’Islande à Metz –, ont plongé dans l’univers des cryptomonnaies. Si certains y ont bâti des fortunes, d’autres y ont laissé toutes leurs économies. Car derrière les promesses de gains rapides, les escroqueries se multiplient. Comment les repérer à temps ?

L’eau minérale en eaux troubles

Ces derniers mois, l’industrie de l’eau en bouteille a été secouée par une succession de scandales : sources contaminées, prélèvements illégaux, soupçons de tromperie voire de fraude à grande échelle. Les Français, qui consomment près de 9 milliards de bouteilles d’eau par an, voient leur confiance s’éroder. Peut-on encore boire de l’eau minérale en toute sécurité ?



Publicité





Trump contre la science

Depuis le retour de Donald Trump à la présidence, les annonces de coupes budgétaires dans les agences publiques américaines se multiplient. Les organismes scientifiques, notamment la NASA ou ceux travaillant sur le climat et la santé, figurent parmi les premiers visés. L’inquiétude grandit dans les milieux de la recherche, où de nombreux scientifiques n’osent plus s’exprimer.

Les secteurs particulièrement ciblés sont ceux liés aux études climatiques, au genre et à la sexualité, jugés incompatibles avec l’idéologie des nouveaux dirigeants. Les coupes, d’une ampleur inédite, pourraient réduire de moitié le budget scientifique de la NASA et affecter fortement le financement de la recherche biomédicale. Des décisions aux conséquences planétaires, venant d’un pays qui fut longtemps le premier financeur mondial de la science.

Japon : le business des dons Juans

C’est une industrie aussi surprenante que florissante : au Japon, des bars exclusivement réservés aux femmes offrent les services de « dons Juans » professionnels. Ces hommes élégants et charmeurs sont rémunérés pour passer une soirée romantique avec leurs clientes. Le champagne coule à flot… tout comme l’argent. Une soirée peut coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros. On compte quelque 6 000 séducteurs dans ces établissements, répartis à travers tout le pays.

L’activité est légale, car il ne s’agit pas de prostitution. Certaines clientes fidèles retrouvent leur compagnon attitré plusieurs fois par mois. Mais pour d’autres, l’expérience vire au cauchemar. Depuis quelque temps, les autorités japonaises tirent la sonnette d’alarme : parmi les clientes, de nombreuses très jeunes filles, parfois mineures. Elles viennent d’abord pour s’amuser entre amies, se sentir valorisées, jouer les femmes fatales. Mais rapidement, certaines tombent sous l’emprise de ces professionnels du charme, qui savent flatter et manipuler. Les cadeaux et les mots doux se transforment en factures astrnomiques. Pour rembourser, certaines n’ont d’autre choix que de se prostituer.

Les journalistes d’ »Envoyé spécial » ont pu filmer à l’intérieur de ces lieux très fermés, et ont suivi Keiju, un homme de compagnie de 23 ans. Ils sont également partis sur les traces de jeunes filles piégées par leurs dettes et devenues dépendantes de ces rencontres.