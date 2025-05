Coupe de France : la finale PSG / Reims en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





PSG / Reims en direct, live et streaming ce samedi 24 mai 2025 – Place à la finale de Coupe de France ce samedi soir à la télé. Reims défie le Paris Saint-Germain ce soir pour soulever la coupe !





A suivre à partir de 20h40 sur France 3, coup d’envoi à 21h.







Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Stade de Reims en finale de la Coupe de France au Stade de France. Sous la direction de Luis Enrique, le PSG aligne une équipe presque complète, avec des joueurs clés tels que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, et Ousmane Dembélé, auteur de 33 buts cette saison.

De son côté, le Stade de Reims, dirigé par Samba Diawara, a terminé 16e de la Ligue 1 et se prépare pour un barrage de maintien contre le FC Metz. Malgré une saison difficile, Reims a réalisé un parcours impressionnant en Coupe, éliminant notamment l’AS Monaco et Angers aux tirs au but.



Pour le PSG, cette finale sert également de répétition générale avant la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, prévue le 31 mai.

PSG / Reims – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

🔵 Reims (composition probable) : Diouf (cap) – Sekine, Okumu, Gbane, Kipré, Akieme – Ito, Atangana, Am. Koné, Nakamura – Siebatcheu.

PSG / Reims en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 dès 20h40. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

PSG / Reims, finale de la Coupe de France 2024/2025, un match à suivre ce soir sur France 3.