Demain Nous Appartient du 19 mai : Aaron annonce la mort de Damien (résumé + vidéo épisode 1946 en avance)

Demain nous appartient du 19 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1946 de DNA – Après Charles, c’est Damien qui est introuvable ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Philippine est terrifiée et s’inquiète pour Violette…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 mai 2025 – résumé de l’épisode 1946

Alors que Charles reste introuvable, c’est désormais Damien qui disparaît sans laisser de trace ! Philippine, de plus en plus angoissée, en est convaincue : ses deux fils ont été enlevés. De son côté, Violette tente de garder son calme, mais sa mère sent bien que le danger se rapproche. Et si Violette était la prochaine cible ? Elle lui demande de ne pas aller au lycée. Valentine débarque pour prendre des nouvelles et leur emmener des petits plats du Little Spoon. Elle est d’accord avec Philippine, Violette devrait rester prudente…

La police apprend que Julien Chauvet a lui aussi disparu depuis vendredi soir, son téléphone est éteint et il n’est jamais venu au rendez-vous avec Simon, son avocat. Ils apprennent alors que la voiture de Damien a été retrouvée suite à un accident de la route, il est entre la vie et la mort à l’hôpital. Plus tard, Aaron annonce le pire à Philippine, Violette, Audrey et ses enfants : Damien est mort !



Pendant ce temps là, Marianne rompt le secret médical en parlant de la tumeur d’Alex à Sébastien. Quant à Soizic, elle commence à voir d’un mauvais œil la relation de Martial avec son fils.

VIDÉO Demain nous appartient du 19 mai – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.