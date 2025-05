Publicité





Grands Reportages du 31 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 31 mai 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Héritages empoisonnés » (inédit)

En 2023, 420 000 successions ont été enregistrées en France. Mais tous les héritiers ne sont pas égaux face à l’héritage : deux tiers des transmissions sont inférieures à 30 000 euros, et 87 % ne dépassent pas 100 000 euros. Quant aux héritiers plus chanceux, ils ne sont pas forcément mieux lotis : les trois personnes que nous avons rencontrées ont reçu des legs conséquents, qui se sont révélés bien plus complexes à gérer qu’elles ne l’avaient imaginé.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Ecole de Lausanne : des classes pour les Palaces » (rediffusion)



Fondée en 1893, l’École hôtelière de Lausanne incarne l’excellence dans son domaine et s’est forgé une réputation internationale. Chaque année, elle accueille 600 nouveaux étudiants rigoureusement sélectionnés. Qu’ils soient héritiers d’une tradition hôtelière, néophytes ou venus des quatre coins du monde, ces jeunes vont suivre une formation de quatre ans les préparant à diriger les plus prestigieux établissements hôteliers – et bien au-delà. De la réception aux cuisines en passant par l’intendance, ils apprendront les rouages et les codes du secteur sous l’œil exigeant de leurs enseignants.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.