HPI du 22 mai 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 5)

HPI du 22 mai 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « HPI ». Au programme ce soir, le second épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 22 mai 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 2 « Galatée » : C’est enfin le premier jour de crèche pour Léo. Pendant ce temps, Morgane débarque sur une scène de crime où la victime, adepte du covoiturage, a été retrouvée morte. Mais surprise : Karadec arrive lui aussi… avec leur bébé dans les bras ! Qui emmène son enfant sur une scène de crime ? s’indigne aussitôt notre consultante. Il faut croire que le commandant a encore un peu de mal à couper le cordon, ce qui n’échappe pas à Morgane, pas vraiment du genre à s’émouvoir. Entre une affaire d’empoisonnement à la cigarette, des cousins en froid et un refuge pour chiens, le duo va devoir faire équipe. Et peut-être se laisser déstabiliser par leur nouvelle vie de coparents…

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Mohamed Makhtoumi (Docteur Benzaoui), Myra Tyliann (Afida), Bénédicte Choisnet (Barbara), Elise Diamant (Pauline de Maesker), Caroline Gay (Pam Grondin), Yassim Ait Abdelmalek (Yanis Hanini), Jules Garreau (Amaury53)



HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?