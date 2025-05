Ici tout commence du 20 mai : Marc perd le contrôle, il va trop loin (résumé + vidéo épisode 1179 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1179 – Même maintenant qu’il a retrouvé le soutien de Jim, Marc est au plus mal dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, il va perdre le contrôle et ébouillanter Souleymane !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 20 mai – résumé de l’épisode 1179

À l’Institut, la nouvelle épreuve du concours visant à désigner le meilleur professeur est sur le point de débuter. Problème : les Leroy, père et fils, sont introuvables… Une seule des trois équipes est donc au complet. L’attente s’éternise, Teyssier essaie de faire patienter tout le monde et l’impatience gagne les esprits. Non loin de là, Marc est avec Jim et Jasmine, il est en plein manque… Jim réussit à le convaincre de se rendre à l’épreuve.

Mais plus tard, les choses tournent mal… Jim et Souleymane retrouvent Marc complètement bourré en cuisine. Marc s’est remis à boire de l’alcool et il ébouillante Souleymane en renversant une casserole !



A l’Institut, Malik et Gaspard ne jouent pas le jeu des restrictions de Stanislas Duchesnay. Il les surprend en plein trafic… De son côté, Mattéo veut en mettre plein la vue à Jude.

Ici tout commence du 20 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

