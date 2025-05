Plus Belle La Vie du 20 mai 2025 : Ariane fait une découverte choc ! (résumé + extrait vidéo épisode 336 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 336 de PBLV – Ariane va faire une découverte choc sur Durieux et la juge Colbert cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 mai 2025 – résumé de l’épisode 336

Ariane informe la juge Colbert qu’elle était la cible de l’attaque. Elle lui demande si quelqu’un pourrait lui en vouloir. La juge reconnaît que, vu le nombre d’affaires qu’elle traite, les suspects potentiels ne manquent pas. Même dans sa vie privée, elle ne voit pas qui pourrait lui en vouloir. Ariane lui explique qu’ils vont devoir examiner tous ses dossiers récents.

Pendant ce temps, le procureur échange avec Patrick : il lui demande de mettre les moyens nécessaires pour assurer la protection de la juge. Jean-Paul note qu’il lui met une sacrée pression. Patrick pense à Ariane et estime qu’elle va devoir se montrer irréprochable avec le procureur sur le dos. Il ne comprend pas la tension entre Ariane et Durieux, mais Jean-Paul promet d’en parler à Ariane.



Le procureur rend ensuite visite à Ariane dans son bureau. Il affirme vouloir repartir sur de bonnes bases et mieux la connaître. Ariane ne voit pas l’intérêt. Durieux lui demande si elle a peur de lui. Ariane lui ordonne d’arrêter, mais il insiste : il a le pouvoir de faire ce qu’il veut, allant jusqu’à la menacer de la muter à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ariane réplique qu’elle ne se laissera pas intimider : elle n’est pas une victime.

Sur les lieux de la fusillade, Charlotte est avec Jean-Paul. Il estime que l’auteur du tir n’est pas un professionnel, vu la mauvaise précision entre les deux joggeuses.

Jean-Paul vient voir Ariane. Il a identifié des suspects potentiels et lui demande d’apporter les convocations à la juge. Ariane s’énerve : elle doit aller chercher sa fille. Jean-Paul lui demande de se calmer et l’interroge sur Durieux. Ariane préfère se taire. Il lui rappelle qu’elle doit rester professionnelle.

Au tribunal, Ariane s’apprête à frapper à la porte de la juge, mais elle surprend une dispute : Colbert crie à Durieux d’arrêter, affirmant qu’elle sait de quoi il est capable. Ariane ouvre alors brusquement la porte.

De son côté, Chloé retrouve Luna et lui reproche d’avoir raté son cours d’alphabétisation avec Blanche. Luna lui rappelle que c’est elle qui lui a trouvé un travail, et Chloé précise que sa priorité reste de récupérer sa fille, pas d’apprendre à lire. Luna lui offre un manuel de lecture et lui propose de l’aider à progresser. Plus tard, Léa briefe Chloé sur ses futures tâches. Elle aperçoit le livre de lecture dans le sac de Chloé et lui demande si c’est pour sa fille. Gênée, Chloé abrège la conversation.

Au Pavillon des Fleurs, Luna aide Chloé à apprendre à lire. Elle reçoit alors un message : Chloé pourra passer un après-midi entier avec sa fille au Pavillon des Fleurs dans deux jours. Très émue, Chloé fond en larmes.

Apolline annonce à Ulysse que le procureur ouvre une enquête contre Sébastien et qu’une sixième victime souhaite se constituer partie civile. Elle remercie Ulysse de prendre le dossier en charge. Soudain, Apolline reçoit plusieurs appels, mais refuse de répondre et met son téléphone en mode avion. Ulysse sent que quelque chose ne va pas, mais elle assure que tout va bien.

Plus tard, Apolline est à la résidence avec Nisma et lui demande si elle continue à bricoler chez les gens. Nisma confirme, tout en avouant qu’elle ne se sent pas très douée : elle a percé un gros trou dans un mur. Elles éclatent de rire, mais sont interrompues par l’arrivée d’Augustin. Apolline se cache. Il interroge Nisma, qui lui dit qu’Apolline travaille. Avant de partir, il lui demande de transmettre à Apolline qu’il regrette ce qui s’est passé. Nisma s’étonne et demande des explications, mais Apolline reste évasive.

Le soir, Apolline boit un verre avec Nisma. Elle craint de rentrer chez elle de peur qu’Augustin y soit encore. Nisma s’inquiète, mais Apolline minimise : il en fait trop. Nisma lui conseille une mise au point, qu’Apolline promet de faire. Pourtant, une fois seule, elle affiche un visage fermé et inquiet.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 mai 2025 – extrait vidéo

