Ici tout commence du 22 mai : Marc viré de l’institut ? Jim dit tout à Rose ! (résumé + vidéo épisode 1181 en avance)

Ici tout commence du 22 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1181 – Marc est au pied du mur ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Alors qu’il risque de perdre sa place à l’institut, Jim décide de tout révéler à Rose et Clotilde…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 22 mai – résumé de l’épisode 1181

Rien ne va plus pour Marc Leroy ! Paul Garnier l’a complètement discrédité aux yeux de Rose Latour et de l’équipe pédagogique. Malheureusement, Marc en est responsable cette fois-ci… Il a replongé dans l’alcool et il a dérapé en ébouillantant Souleymane. Marc s’en veut et il va devoir répondre de ses actes. Malgré le soutien sans faille de son ami Emmanuel Teyssier, un conseil de direction extraordinaire est organisé dans l’après-midi. Ils vont voter et le chef va devoir rendre des comptes s’il veut garder sa place à l’Institut… Marc craint d’être viré mais il a le soutien d’Emmanuel.

Plus tard, Jim craint pour l’avenir de son père. Il décide alors de dire toute la vérité à Rose et Clotilde au sujet de Paul et de son horrible chantage avec Marc. Lors du conseil de direction, le vote de Rose s’annonce décisif… Elle hésite et interroge Marc au sujet de ce que Jim lui a dit. Marc, qui craint pour son fils, assure que c’est faux. Rose vote alors le renvoi de Marc !



Pendant ce temps là, Paul continue à placer ses pions… Il propose à Rose de partir avec lui en Italie à la rencontre d’investisseurs. Rose hésite… De leur côté, Jude et Mattéo accordent leurs violons. Et Emi et Billie préfèrent calmer le jeu.

Ici tout commence du 22 mai 2025 – extrait vidéo

