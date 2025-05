Plus Belle La Vie du 22 mai 2025 : l’odieux chantage de Durieux (résumé + extrait vidéo épisode 338 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 338 de PBLV – Ariane a compris pour la juge Colbert et le procureur Durieux dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais au commissariat, Patrick ne la croit pas et l’enlève de l’enquête… De son côté, Durieux se livre à un odieux chantage avec la juge et il n’a pas dit son dernier mot avec Ariane…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 mai 2025 – résumé de l’épisode 338

Patrick confronte Ariane sur la disparition des scellés. Elle lui assure qu’elle ne les a pas perdus : elle allait les ranger quand le procureur Durieux l’a interrompue. Persuadée qu’il les a volés, elle évoque une dispute violente entre lui et la juge Colbert deux jours plus tôt. Ariane explique que la juge avait peur de lui et qu’il est sûrement lié à la tentative de meurtre. Elle demande à Patrick de vérifier s’il possède une arme de calibre 22LR et ce qu’il faisait lundi à six heures du matin. Quand Patrick lui demande pourquoi Durieux aurait voulu l’assassiner, elle répond qu’il voulait la faire taire, qu’il la harcèle. Patrick reste sceptique et lui retire l’enquête.

Ariane vient voir la juge Colbert. Elle lui dit que la liste des suspects est incomplète : il manque quelqu’un. Colbert ne comprend pas. Ariane l’interroge sur Durieux, lui demande s’il la harcèle. La juge parle simplement d’une dispute entre collègues, mais Ariane insiste : elle dit que Durieux la harcèle depuis une semaine, qu’elle se sent seule. Colbert souligne la gravité de ces accusations. Déstabilisée, elle affirme qu’Ariane se trompe. Ariane insiste : elle est convaincue que Durieux a voulu la tuer et qu’il recommencera. Colbert lui demande de partir. Ariane s’en va, bouleversée.



Jean-Paul parle à Charlotte de la disparition des scellés. Elle comprend qu’ils ont été volés et que l’enquête n’a plus de preuves. Elle lui demande de féliciter Ariane de sa part. Jean-Paul fait ensuite le point avec Idriss, qui prend la suite d’Ariane sur l’enquête. Ils n’ont aucun suspect ni aucune piste sur les scellés volés. Jean-Paul l’interroge sur le comportement de Durieux avec ses collègues féminines. Idriss assure n’avoir jamais rien remarqué.

Durieux retrouve la juge Colbert et lui demande ce qu’Ariane est venue lui dire. En apprenant qu’elle le soupçonne, il comprend qu’il est désormais sa cible. Il menace Colbert en évoquant leur relation passée. Il lui attrape le bras et menace de publier des photos sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait tout lui faire perdre.

Durieux se rend ensuite au commissariat pour confronter Ariane. Il insinue que la juge Colbert était toujours consentante, qu’elle aimait même être attachée. Ariane, dégoûtée, l’insulte et lui assure qu’un jour tout le monde saura quel homme il est vraiment. Il évoque sa fille, Zoé, et lui fixe un rendez-vous dans son bureau le lendemain. Ariane explose de colère, lui hurle de partir et s’en va furieuse.

Au Mistral, Chloé rejoint Luna, un cadeau à la main pour sa fille : un chapeau de paille pour la plage. Mais en ouvrant le carton, elle se rend compte que le chapeau est trop petit. Paniquée, elle part chercher autre chose.

Au Pavillon des Fleurs, Chloé est très nerveuse à l’idée de revoir sa fille. Luna tente de la rassurer. Eléna arrive et demande à sa mère si elle va retourner en prison. Chloé lui promet que cela n’arrivera plus jamais. Elle la serre dans ses bras et lui offre une peluche pingouin, son animal préféré. Eléna a écrit un poème pour sa mère. Chloé, un peu gênée, lui demande de le lire. Elles passent un moment tendre ensemble. Lorsque la petite doit repartir, Chloé est bouleversée et lui promet qu’elles se reverront bientôt.

Un médecin quitte le cabinet en hurlant, sortant du bureau de Gabriel. Babeth, choquée, reproche à ce dernier de saboter le recrutement du remplaçant de Léa. Une dispute éclate entre eux… Plus tard au Mistral, Gabriel se plaint à Thomas de ses conditions de travail au cabinet. Thomas se moque gentiment de ses critères de sélection pour le remplaçant et lui conseille de relâcher un peu la pression.

Gabriel retrouve Léa au cabinet. Elle lui tend une liste de candidats potentiels. Devant ses hésitations, elle prend l’initiative et appelle elle-même l’un d’eux.

