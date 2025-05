« Jeanne du Barry » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (18 mai 2025)

Publicité





« Jeanne du Barry », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 18 mai 2025, sur France 2. Un film de et avec Maïwenn aux côté de Johnny Depp et Benjamin Lavernhe dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV







« Jeanne du Barry » : l’histoire

Jeanne Vaubernier, jeune femme issue du peuple et animée par le désir de gravir les échelons sociaux, utilise sa beauté et son charme pour échapper à sa condition modeste. Son amant, le comte du Barry, qui profite largement des relations lucratives de Jeanne, ambitionne de la présenter au Roi. Il orchestre cette rencontre avec l’aide du puissant duc de Richelieu. À la surprise générale, l’alchimie entre Louis XV et Jeanne est immédiate : c’est un véritable coup de foudre.

Grâce à cette courtisane, le souverain retrouve le goût de vivre. Éperdument attaché à elle, il décide de la faire reconnaître officiellement comme sa favorite. Un scandale éclate aussitôt : la Cour s’indigne à l’idée de voir une fille du peuple accéder à une telle position.



Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, India Hair

La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.

« Jeanne du Barry » c’est ce soir, dimanche 18 mai 2025, dès 21h10 sur France 2.