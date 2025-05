Mask Singer : on vous dit qui est sous la Dame de Coeur ! Tous les indices

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur la Dame de Coeur – Camille Combal présentera ce soir le 4ème prime de la saison 7 de « Mask Singer ». Et si vous êtes déjà curieux de découvrir qui se cache sous le masque de la Dame de Coeur, on vous dit tout !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : quelle célébrité se cache sous la Dame de Coeur ?

La Dame de Cœur est un personnage aussi extravagant que mystérieux. Son costume majestueux en forme de cœur géant, orné de piques et de couleurs flamboyantes, évoque la passion, le jeu et un soupçon de royauté fantasque. Avec son masque théâtral et sa prestance, elle impose sur scène.

🃏 Indices révélateurs :

« À vendre : 7 de cœur » : une référence au jeu, à l’amour, ou à un passé lié aux cartes ou aux objets.

Aime jouer avec les mots » : peut-être une passion pour les jeux de langage ou les émissions de lettres.

« Grain de folie » : elle ne manque pas de panache et de fantaisie.

« La France » : son parcours ou son attachement au pays est mis en avant.

« Chaud » : peut faire allusion à une personnalité chaleureuse ou à une émission diffusée en matinée.

« Animé à la télé quotidiennement » : elle est familière du petit écran.



Publicité





💡 Hypothèse : Si les enquêteurs peinent à démêler l’énigme, chez Stars-Actu on penche pour Marie-Ange Nardi, ancienne animatrice de « Pyramide » et visage quotidien du Téléshopping sur TF1.

Propositions des enquêteurs : Caroline Margeridon, Caroline Vigneaux

La dernière prestation de la Dame de Coeur sur « Mon mec à moi » de Patricia Kaas

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer de la Dame de Coeur ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 23 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger