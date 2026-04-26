Kev Adams : ses révélations sur son premier date avec Iris Mittenaere dans Mask Singer « c’était lunaire »

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Vendredi soir, dans la seconde partie du prime de « Mask Singer » sur TF1, Kev Adams a fait des confidences aussi surprenantes qu’amusantes sur sa vie privée. L’humoriste est revenu sur son tout premier rendez-vous avec son ex-compagne, Iris Mittenaere, à une époque où la jeune femme était encore Miss Univers.











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Un premier date… sous haute surveillance

Kev Adams se souvient d’une situation pour le moins inhabituelle. Alors qu’ils commencent à se rapprocher, Iris Mittenaere est encore soumise à un protocole strict lié à son titre. Impossible pour elle de sortir librement.

« Le date à 3 est assez énorme parce qu’à l’époque, on se dragouille donc avec cette demoiselle et il se trouve qu’elle est dans son année de Miss Univers et qu’elle ne peut pas aller au resto comme ça sans avoir de manager, de surveillante, avec elle« , raconte-t-il.

L’humoriste compare même cette accompagnatrice à « l’équivalent de Sylvie Tellier, mais version Miss Univers des US ». Avant même de pouvoir dîner ensemble, Iris Mittenaere doit donc demander une autorisation officielle.



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Un dîner pas comme les autres

Une fois le feu vert obtenu, les deux jeunes gens se retrouvent à l’hôtel pour leur rendez-vous. Mais Kev Adams découvre rapidement qu’ils ne seront pas seuls.

« Quelle est ma surprise de découvrir qu’elle est là« , explique-t-il en évoquant la présence de la fameuse accompagnatrice. Et les contraintes ne s’arrêtent pas là : pour que cette dernière comprenne leurs échanges, ils doivent parler uniquement en anglais.

« Iris me dit par contre, on est obligé de parler tout le temps en anglais parce qu’elle ne parle qu’anglais, il faut qu’elle comprenne la conversation« , poursuit-il.

« C’était lunaire »

Une situation totalement improbable pour un premier rendez-vous, que Kev Adams résume avec humour : « C’était lunaire« .

Malgré ce contexte atypique, l’humoriste assure avoir su faire bonne impression. « Elle a vu que je me comportais plutôt bien et elle nous a laissé« , conclut-il.

Une anecdote qui a beaucoup fait réagir les téléspectateurs et qui dévoile une facette inattendue des contraintes liées au titre de Miss Univers… même dans la vie amoureuse.