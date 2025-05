Novak Djokovic remporte son 100ᵉ titre ATP à Genève après une finale épique

Publicité





Novak Djokovic a marqué l’histoire du tennis ce soir en décrochant son 100ᵉ titre ATP en carrière, s’imposant en finale du Gonet Geneva Open face au Polonais Hubert Hurkacz. Le Serbe de 38 ans est ainsi devenu le troisième joueur de l’ère Open à atteindre cette barre mythique, rejoignant Jimmy Connors (109 titres) et Roger Federer (103 titres) .











La finale a été d’une intensité remarquable. Mené après la perte du premier set 5-7, Djokovic a fait preuve d’une résilience exceptionnelle pour remporter les deux sets suivants au tie-break, 7-6(2), 7-6(2), après plus de trois heures de jeu. Cette victoire témoigne de sa détermination et de son endurance, même à un âge où peu de joueurs restent compétitifs au plus haut niveau.

Ce triomphe à Genève est d’autant plus significatif qu’il intervient après une série de performances en demi-teinte sur terre battue cette saison. En acceptant une wild card pour le tournoi suisse, Djokovic cherchait à retrouver son rythme avant Roland-Garros. Ce 100ᵉ titre lui offre non seulement un regain de confiance, mais aussi une préparation idéale pour le Grand Chelem parisien, qui débutera demain.

Avec 24 titres du Grand Chelem à son actif, Djokovic continue d’écrire sa légende, repoussant les limites de l’excellence dans le tennis masculin. Son exploit à Genève renforce sa position parmi les plus grands de ce sport.



