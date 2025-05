Plus belle la vie spoiler : drame, Ariane découvre Durieux mort ! (23 mai 2025)

Publicité





Terrible drame à venir pour Ariane demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, vendredi 23 mai 2O25, les choses vont mal tourner et prendre une tournure dramatique : le procureur Durieux va mourir !











Patrick reproche à Ariane de s’en être prise à Durieux devant tout le monde au commissariat, ce dernier l’accuse d’agression. Ariane parle à Patrick du harcèlement que le procureur lui fait subir mais sans preuve, Patrick décide de la mettre à pied !

Un coup dur pour Ariane qui va enchainer les verres d’alcool dans un bar… Idriss alerte Jean-Paul et Patrick, qui s’inquiètent pour Ariane. Jean-Paul tente de l’appeler et la cherche, en vain.



Plus tard, Ariane se réveille en plein cauchemar : elle est désorientée et découvre qu’elle est dans le lit de Durieux ! Elle a du sang plein ses vêtements, un couteau à côté d’elle et elle découvre que Durieux est mort poignardé !