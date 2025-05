Plus Belle La Vie spoilers : une révélation choc, Apolline mal, les résumés jusqu’au 6 juin 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 6 juin 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 juin 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’une révélation choc va venir bouleverser les habitants du Mistral. De son côté, Apolline va de plus en plus mal et s’inquiète d’une enquête en cours…

Quant à Barbara, elle doute de son histoire avec Louis… Pour Thomas, l’approche du bac lui met la pression. Et Babeth culpabilise vis à vis de Chloé.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 juin 2025

Lundi 2 juin 2025 (épisode 345) : Une révélation bouleverse l’ensemble des Mistraliens, tandis que le commissariat est mis à rude épreuve. Les policiers vont-ils continuer à enquêter avec sérénité ?

Mardi 3 juin 2025 (épisode 346) : Pris dans un contre-la-montre oppressant, les policiers explorent de nouvelles pistes. De son côté, Chloé est mise en cause dans une mésaventure. Zoé ne peut contenir son agressivité : elle ne supporte pas l’injustice.

Mercredi 4 juin 2025 (épisode 347) : Alors qu’ils se rapprochent de la vérité, les policiers font face à un dilemme. De son côté, Jules assume les conséquences de ses actes, même s’ils ne sont pas au goût de Morgane. Thomas est en proie au stress avec le baccalauréat qui approche !

Jeudi 5 juin 2025 (épisode 348) : Apolline va de plus en plus mal, ce qui n’échappe pas à certains de ses proches, qui décident d’agir. Par culpabilité, Babeth insiste pour aider Chloé à s’occuper de sa santé. Troublée, Barbara fait part de ses doutes sentimentaux à Jennifer.

Vendredi 6 juin 2025 (épisode 349) : Apolline tente de percer les mystères de l’enquête en cours, au point d’agacer Morgane. Luna se risque à un audacieux plan séduction. De son côté, Riva prodigue des conseils à Thomas, en vue du baccalauréat.

