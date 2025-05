Publicité





Reportages découverte du 24 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 24 mai 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Roissy côté coulisses » (rediffusion)

C’est une véritable ville dans la ville, classée parmi les dix plus grands aéroports du monde. Avec ses 32 km² – soit l’équivalent de la superficie de Lille – il accueille chaque jour 200 000 passagers, et un avion y décolle ou y atterrit chaque minute. Pour assurer le bon fonctionnement de ce géant, pas moins de 90 000 personnes y travaillent. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a plongé dans les coulisses de cet aéroport hors norme, où la sécurité demeure la priorité absolue.

A 14h50 dans Grands Reportages : « Grasse : la ville aux mille senteurs » (rediffusion)



Publicité





Blottie entre les Alpes et la Méditerranée, Grasse jouit d’une renommée mondiale en tant que capitale de la parfumerie. Cette réputation, elle la doit à ses savoir-faire uniques dans l’art du parfum, reconnus depuis 2018 comme Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes s’engagent avec passion pour préserver cet héritage et faire perdurer la magie des senteurs.