Rugby Champions Cup : la finale Northampton / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Champions Cup – Northampton / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 24 mai 2025 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec la finale de l’Investec Champions Cup. Bordeaux-Bègles affronte les Northampton Saints pour décrocher le titre cet après-midi.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h30, coup d’envoi à 15h45.







Aujourd’hui, le Principality Stadium de Cardiff accueille la finale de la Coupe d’Europe de rugby (Investec Champions Cup) entre les Northampton Saints et l’Union Bordeaux-Bègles.



Les Saints disputent leur première finale européenne depuis 2011, avec l’ambition de décrocher un deuxième titre après celui de 2000. Malgré une saison domestique mitigée, ils ont brillé en Europe, notamment en éliminant Leinster en demi-finale.

Pour Bordeaux-Bègles, c’est une première apparition en finale européenne. Le club girondin a impressionné par son jeu offensif, mené par l’ouvreur Matthieu Jalibert et les ailiers Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey. En demi-finale, ils ont dominé Toulouse 35-18, confirmant leur statut de prétendant sérieux au titre.

Les deux équipes proposent un rugby dynamique et offensif, promettant un match spectaculaire. Northampton cherchera à imposer son rythme et à exploiter les espaces, tandis que Bordeaux misera sur sa puissance et sa créativité pour faire la différence.

Northampton / Bordeaux, compositions des équipes

Le XV de départ des Northampton Saints : 15. Furbank ; 14. Freeman, 13. Dingwall (cap.), 12. Hutchinson 11. Ramm ; 10. Smith, 9. Mitchell ; 7. Kemeny, 8. Pollock, 6. Coles ; 5. Lockett, 4. Mayanavanua ; 3. Davison, 2. Langdon, 1. Iyogun.

Remplaçants : 16. Wright, 17. Haffar, 18. Millar Mills, 19. Prowse, 20. Scott-Young, 21. James, 22. Litchfield, 23. Sleightholme.

Le XV de départ de l’Union Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Petti, 8. Samu, 6. Diaby ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Boniface, 18. Tameifuna, 19. Bochaton, 20. Vergnes-Taillefer, 21. Gazzotti, 22. van Rensburg, 23. Retière.

Northampton / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 15h30.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Northampton / Bordeaux, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.