Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre France / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre France / Irlande en direct, live et streaming. Place au rugby à la suite du Tournoi des Six Nations féminin à suivre ce soir sur France 2. Les Bleues reçoivent l’Irlande.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 21h ce samedi 25 avril 2026. Coup d’envoi à 21h10.







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Ce samedi soir, le XV de France féminin affronte l’Irlande au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand pour la 3e journée du Tournoi des Six Nations. Une affiche importante entre deux équipes ambitieuses : les Bleues, solides depuis le début de la compétition avec une défense très efficace, visent une nouvelle victoire pour rester dans la course au titre, tandis que l’Irlande, en progression, espère confirmer ses bonnes dispositions et créer l’exploit à l’extérieur .

Sur le terrain, la France part favorite, forte notamment d’une série de sept victoires consécutives face aux Irlandaises. Mais attention à une équipe irlandaise en confiance après une large victoire récente contre l’Italie, portée par des joueuses dynamiques et un collectif en nette progression . Dans ce contexte, les Bleues devront répondre au défi physique et maintenir leur rigueur défensive pour éviter toute surprise dans un match qui s’annonce engagé et rythmé.



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France / Irlande, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Barrat ; 14. Grando, 13. Rousset, 12. T. Feleu, 11. Murie ; 10. Arbez, 9. Bourdon-Sansus ; 7. M. Feleu (cap.), 8. Champon, 6. Berthoumieu ; 5. Fall-Raclot, 4. Zago ; 3. Khalfaoui, 2. Lazarko, 1. Mwayembe.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Brosseau, 18. Bernadou, 19. Correa, 20. Soqeta, 21. Escudero, 22. Chambon, 23. Queyroi.

Le XV de départ de l’Irlande : à venir

France / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 21h10 Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

France / Irlande, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.