Meurtres au paradis du 12 mai : vos épisodes de la saison 14 ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 12 mai 2025 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 3 inédit de la saison 13 intitulé « Pour qui sont ces serpents ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 12 mai 2025, l’épisode inédit « Pour qui sont ces serpents »

Susie Montagu, une jeune entrepreneuse spécialisée dans les soins de la peau, trouve la mort lors du lancement d’une crème révolutionnaire, officiellement à cause d’une réaction allergique. Mais l’inspecteur Wilson ne tarde pas à révéler qu’il s’agit en réalité d’un meurtre soigneusement déguisé. Tandis qu’il explore un monde où se mêlent tromperie et cupidité, il poursuit en parallèle son enquête personnelle sur la mort de sa mère, épaulé par le sergent Thomas et le commandant Patterson, dont le comportement devient de plus en plus énigmatique.

Avec Patricia Allison (Carrie Standish), Imoge King (Daisy McCrae), Georgia Maguire (Susie Montagu), David Mumeni (Steve Montagu), Judith Jacob (Dorna Bray)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 14

L’inspecteur intérimaire Mervin Wilson ne rêve que d’une chose : quitter la moiteur tropicale de Sainte-Marie pour retrouver sa vie londonienne, entre pintes de bière et soirées foot. Mais les meurtres s’enchaînent à un rythme troublant — comme si quelqu’un voulait l’empêcher de faire ses valises ! À cela s’ajoute le décès inexpliqué de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, et qu’il refuse de considérer comme un simple accident. Et comme si cela ne suffisait pas, des bouleversements secouent le commissariat d’Honoré : un nouvel agent débarque dans la tension, tandis qu’un membre emblématique de l’équipe songe à partir…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.