"Secret Story" : la première bande-annonce de la nouvelle saison dévoilée (VIDÉO)

Le compte à rebours est lancé ! Hier soir, pendant une coupure publicitaire de Mask Singer, TF1 a surpris les téléspectateurs en dévoilant la toute première bande-annonce de la nouvelle saison de Secret Story. Un teaser court mais efficace, qui marque le début de la promotion officielle de cette nouvelle édition, un an après le grand retour de l’émission.











Dans ces premières images, on retrouve Christophe Beaugrand, toujours maître de cérémonie, accueilli par la Voix dans une ambiance pleine de mystère. Le ton est donné : cette saison sera placée sous le signe du « retour aux sources », comme l’annonce solennellement la Voix.

Après une saison 2024 qui avait relancé l’intérêt du public pour le format, TF1 semble vouloir frapper encore plus fort cette année en misant sur un retour aux fondamentaux. La suite s’annonce prometteuse… et pleine de mystères. Et cette première bande-annonce a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Entre nostalgie et excitation, les fans de la première heure comme les nouveaux venus semblent prêts à plonger une nouvelle fois dans le jeu des secrets.

VIDÉO la bande-annonce de Secret Story 2025



Rendez-vous le mardi 10 juin 2025 à 23h30 sur TF1 pour suivre le prime de lancement !