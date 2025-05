Rugby Top 14 : suivre le match Castres / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Castres / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Match retardé de la 23ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, Castres affronte Clermont.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Le match de Top 14 entre le Castres Olympique et l’ASM Clermont Auvergne, initialement prévu le 10 mai 2025, se joue ce soir au stade Pierre-Fabre. Ce report fait suite au décès tragique de l’ailier castrais Josaia Raisuqe, survenu le 8 mai dans un accident de la route.

Cette rencontre de la 23e journée est cruciale pour les deux équipes en quête de qualification pour les phases finales. Avant ce match, Castres occupait la 5e place avec 53 points, suivi de Clermont à la 6e place avec 48 points.



Castres / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ de Castres : 15. Chabouni ; 14. Palis, 13. Botitu, 12. Goodhue, 11. Baget ; 10. Le Brun, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Papali’i, 6. Babillot (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Collier, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Jedrasiak, 19. Nakarawa, 20. Ardron, 21. Fernandez, 22. Dumora, 23. Corato

Le XV de départ de Clermont Auvergne : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Darricarrère, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Urdapilleta, 9. Bézy (cap.) ; 7. Kremer, 8. Yato, 6. Fischer ; 5. Ceyte, 4. Simmons ; 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Frisach.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Alaalatoa, 18. Lanen, 19. Sowakula, 20. Tixeront, 21. Jauneau, 22. Belleau, 23. Montagne.

Castres / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Castres / Clermont, 25ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.