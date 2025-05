Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott découvre la vérité, Manu tombe de haut (épisode du 6 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1635 du 6 mai 2025 – Manu va tomber de haut dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Eve va lui révéler que la veille elle a vu Rebecca et qu’elles ont couché ensemble !











Manu accuse le coup alors que Eve lui assure qu’elle regrette… Il va se défouler à la salle de sport, il croise Rebecca qui en sort et lui fait une scène. Pendant sa séance de sport, un homme prend des stéroïdes et s’effondre sous les yeux de Manu ! Il lui fait un massage cardiaque pour tenter de le sauver…

Pendant ce temps là, Charles retrouve Eliott pour déjeuner. Il lui explique qu’il a accepté la proposition de Rebecca, il va devenir associé de la clinique vétérinaire. Et il lui avoue qu’il a vu un sms, c’est avec Eve et Manu que Rebecca s’amuse et a eu un plan à trois ! Eliott accuse de le coup.

