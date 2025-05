C à vous du 1er mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Débat sur la proportionnelle, le congrès du PS, présidentielle 2027… Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po, auteur de « Le goût de la politique » aux éditions Odile Jacob, nous livre son analyse

🔵 Fake news : comment faire face aux théories du complot ? On en parle avec Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et du complotisme, auteur de « Résister aux fake news. Comment faire face aux théories du complot les plus courantes » aux éditions First



🔵 Dans la Suite de C à vous : une spéciale santé mentale ! On en parle avec Nicolas Demorand, auteur de ‘Je suis malade mental’, Michèle Bernier pour le documentaire ‘Santé mentale – Briser le tabou’, diffusé le mardi 6 mai à 21h10 sur M6, et le Professeur en psychiatrie Michel Lejoyeux

