13h15 le samedi du 21 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 21 juin 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Hubert, l’artiste de l’automobile ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 21 juin 2025 : le sommaire

Rien ne le prédestinait à devenir un artiste, et pourtant… D’abord formé au métier de mécanicien, Hubert Haberbusch a su transformer sa passion pour les voitures d’exception et son incroyable rigueur en un véritable art. Le magazine « 13h15 le samedi » lui consacre un portrait, retraçant le parcours de cet artisan hors du commun.

À 72 ans, ce Strasbourgeois issu d’un milieu ouvrier est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands experts en restauration de voitures anciennes. Très jeune, il quitte l’école pour se former à la carrosserie et à la mécanique. Fasciné par les rouages automobiles, il devient au fil du temps une figure incontournable dans le domaine, redonnant vie aux plus rares et prestigieux véhicules de collection.



Publicité





Sa maîtrise exceptionnelle lui a valu en 2023 une distinction historique : il est devenu le premier maître tôlier-carrossier à être nommé chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres — une reconnaissance qui consacre une vie de passion et d’excellence.