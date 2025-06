Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache sur l’étoile mystérieuse ! (explications des indices)

Publicité





Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse de ce mois de juin dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ? S’il reste encore pas mal de cases sur cette étoile, chez Stars-Actu, on pense avoir trouvé de qui il s’agit !











Derrière cette étoile, il devrait d’agir de… Sophie Marceau!

Décryptage des indices de l’étoile mystérieuse

🟣 Une plage à Deauville : Sophie Marceau est une habituée du Festival du cinéma américain de Deauville, où elle a été invitée à plusieurs reprises. Elle y incarne une figure du cinéma français, souvent célébrée sur les plages où sont installées les célèbres cabines portant les noms d’acteurs.

🟣 Une motoneige : cela fait référence à son rôle dans « Le monde ne suffit pas » (1999), un film James Bond dans lequel elle incarne Elektra King. Une scène d’action marquante se déroule dans la neige avec des motoneiges. Elle y joue une James Bond Girl, ce qui marque une étape internationale dans sa carrière.



🟣 Une épée : cela évoque son rôle de Princesse Isabelle dans « Braveheart » (1995) de et avec Mel Gibson. Dans ce film épique médiéval, les combats à l’épée sont centraux, et son personnage est plongé dans un univers de guerre et de chevalerie.

🟣 Un chardon : ce chardon est l’emblème de l’Écosse — encore un clin d’œil à « Braveheart », film qui se déroule en Écosse et célèbre l’identité écossaise. Son personnage est directement lié au sort du héros écossais William Wallace.

🟣 Une boule à facettes : référence au film culte « La boum » qui a révélé Sophie Marceau

🟣 Un panier avec des oeufs de Pâques : référence au film « Joyeuses Pâques » dans lequel elle joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo