13h15 le samedi du 7 juin : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 7 juin 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Les cueilleurs de la mer ».





Sur la presqu’île de Guérande, un couple a opéré il y a dix ans une reconversion audacieuse. Exit les bureaux et les horaires cadrés : Valérie et Jean-Marie Pédron ont troqué leur quotidien de cadres pour une vie en plein air, dédiée à la culture des algues. Aujourd’hui, leurs récoltes s’invitent sur les tables des plus grands chefs étoilés.

L’émission 13h15 le samedi consacre un portrait à ces deux passionnés, pionniers d’une ferme marine hors du commun. Autrefois gestionnaires d’aquariums, ils ont tout quitté pour renouer avec la nature et bâtir un nouveau projet de vie sur leur terre natale.



Nori, laitue de mer, dulse poivrée… Leur pari un peu fou : récolter des algues fraîches, les sublimer en cuisine et convaincre les grands noms de la gastronomie. Aujourd’hui, à 64 et 57 ans, Jean-Marie et Valérie affrontent les éléments chaque jour, animés par la passion. Et leur persévérance porte ses fruits : leurs algues figurent désormais à la carte de Pierre Gagnaire, Alain Ducasse ou encore Anne-Sophie Pic.