Secret Story : l’élimination surprise de Damien fait polémique, Christophe Beaugrand répond

Le deuxième prime de Secret Story a tourné à la polémique, hier soir sur TFX. Alors que les fans du programme s’attendaient à une élimination unique, la production a créé la surprise — et la colère — en éliminant coup sur coup Drea, puis Damien, après environ une heure de votes express.











Au début du prime, après l’annonce de l’élimination de Drea, les votes ont été remis à zéro, relançant un nouveau suspense entre Damien, Ethan et Mayer. Les téléspectateurs n’ont eu qu’un peu plus d’une heure pour voter avant le verdict final, et à la stupéfaction générale, c’est Damien qui a quitté la Maison des Secrets. Un départ d’autant plus difficile à avaler pour les fans qu’il formait un faux couple très apprécié avec Constance, symbole de nombreuses intrigues depuis le lancement de la saison.

L’indignation ne s’est pas arrêtée là : en toute fin de prime, Constance a été nominée d’office par la production, sans explication claire, déclenchant une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Le hashtag #JusticePourDamien s’est rapidement hissé en tête des tendances sur X (ancien Twitter), les internautes dénonçant une mécanique jugée « injuste » et « scénarisée pour le buzz ».

Face à la polémique, l’animateur Christophe Beaugrand a tenu à clarifier la situation en publiant sur X :



« Je vous confirme que cette mécanique de jeu sur le prime 2 est prévue depuis des mois, avant même que le casting soit bouclé. »

Un argument qui peine à convaincre une partie du public, persuadée que la production manipule le jeu pour influencer le cours des histoires dans la Maison.

Reste à savoir si cette stratégie assumée par la production ne va pas finir par se retourner contre l’émission, dont le retour très attendu avait jusqu’ici enthousiasmé les fans.