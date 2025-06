C à vous du 13 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Frappes israéliennes contre l’Iran : la France appelle à éviter l’escalade. On en parle avec Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs et Armin Arefi, Grand Reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient dans C à vous

🔵 Stéphane Voirin, le compagnon d’Agnès Lassalle, professeure tuée par un élève en 2023, témoigne après la mort d’une surveillante à Nogent. Il est ce soir l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Thomas Ngijol pour le film “Indomptables” actuellement au cinéma

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rodolphe Regnauld, chef de l’Auberge du Pont, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jérémy Gillet et Raika Hazanavicius pour la série “Une amitié dangereuse” dès le 18 juin à 21h10 sur France 2 et en intégralité; et Michel Field pour l’émission “Sans filtre” diffusée lundi 16 juin à 23h25 sur France 3

